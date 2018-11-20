Путин встретится с президентом Абхазии

Путин встретится в Сочи с президентом Абхазии

Президент России Владимир Путин намерен в среду, 21 ноября встретиться с главой Абхазии Раулем Хаджимбой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества государств", — говорится в сообщении.

Предыдущая встреча Путина и Хаджимбы состоялась в Пицунде. Российский лидер приехал в Абхазию 8 августа, в девятую годовщину нападения Грузии на Цхинвал.