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Путин встретится с президентом Абхазии
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Путин встретится в Сочи с президентом Абхазии 

ТВ Центр + ещё 3 2 часа назад
Фото: ©Пресс-служба Президента России
Президент России Владимир Путин 21 ноября встретится в Сочи с главой Абхазии Раулем Хаджимбой.
Президент России Владимир Путин намерен в среду, 21 ноября встретиться с главой Абхазии Раулем Хаджимбой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества государств", — говорится в сообщении.
Предыдущая встреча Путина и Хаджимбы состоялась в Пицунде. Российский лидер приехал в Абхазию 8 августа, в девятую годовщину нападения Грузии на Цхинвал.
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