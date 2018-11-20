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Россия будет обязана ответить после выхода США из ДРСМД
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Песков рассказал о целях ответных мер на выход США из ДРСМД 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия будет обязана предпринять действия для восстановления стратегического баланса сил в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике в понедельник предложил обсудить шаги России в связи с намерением США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Песков напомнил слова Путина о готовности России к диалогу с США по данному вопросу. "Россия хочет и готова дальше вести диалог с США по РСМД. Россия готова к диалогу. Это очень важное заявление президента и его нельзя оставлять без внимания", — сказал он.
Также Песков ответил на вопрос об ответе России в случае выхода США. "Что касается неминуемого ответа РФ на выход из ДРСМД, это было сказано президентом, и было связано с тем, что выход из ДРСМД может привести к нарушению стратегического баланса. Соответственно, в интересах мира и стабильности, Россия будет обязана предпринять действия для восстановления этого баланса", — заявил Песков, но не стал говорить, какие именно это будут действия, лишь уточнив, что это будут "необходимые для обеспечения безопасности и соблюдения интересов России" действия.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.
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