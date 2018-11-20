В ГД прокомментировали создание ассоциации колдунов

В Госдуме прокомментировали создание ассоциации колдунов

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал в беседе с порталом Москва 24 инициативу создания ассоциации колдунов, экстрасенсов и магов.

По его словам, их деятельность должна быть поставлена под контроль государства. "Не запрещая творческой активности людей, надо жестко ограничивать возможность их участия в медицинской деятельности. Если работа связана со здоровьем людей, она должна быть жестко лицензирована. Их деятельность должна быть поставлена под контроль не с точки зрения самого профессионального сообщества магов, а с точки зрения государства", — сказал Гаврилов.

По его словам, деятельность экстрасенсов может нанести психический и физический вред здоровью граждан. При этом Гаврилов не отрицает возможности их объединения в ассоциацию.

"Они могут как угодно объединяться, но я считаю, что нецелесообразно им давать права как саморегулируемым организациям: вся их деятельность, связанная с общением с людьми и, прежде всего, медициной, должна быть жестко урегулирована, поднадзорна и лицензирована", — считает собеседник портала Москва 24.

"С точки зрения правоохранительных органов , надо следить, чтобы не было угрозы психическому и физическому здоровью людей. Запрещать объединяться в клубы по интересам мы не можем", — подытожил Гаврилов.

Ранее в Мосгордуме предложили создать реестр лжемагов и объединить всех экстрасенсов в профессиональную ассоциацию. По мнению председателя комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антона Палеева, реестр лжеколдунов позволит дать правовую оценку их действиям.

Евгения Маркова