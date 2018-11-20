Почему Генпрокуратура вспомнила о Браудере? 

В российском надзорном ведомстве заявили, что основатель Hermitage Capital мог «заказать» Магнитского, а потом и трех бывших партнеров. Всех убили отравляющим веществом считают прокуроры
Российская Генпрокуратура выступила с новыми обвинениями против гражданина Великобритании, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Предполагается, что он стоит за убийством юриста своего фонда Сергея Магнитского, причем боевым диверсионным отравляющим веществом, с помощью которого была инсценирована картина естественной смерти. Таким же образом якобы были позднее убиты три бывших партнера Браудера Октай Гасанов, Сергей Коробейников и Валерий Курочкина — чтобы не дали против него показаний.
Браудер осужден в России заочно за уклонение от уплаты налогов и приговорен к девяти годам колонии. Теперь против него будет заведено новое дело — за «создание преступного сообщества», он будет объявлен в международный розыск, старый ордер на его арест истек. На его имущество, в том числе на то, номинальными владельцами которого значатся другие лица, будет наложен арест. Что все это значит? Об этом в комментарии Георгия Бовта.
Почему вдруг Генпрокуратура решила поднять дело девятилетней давности? Ранее не было ничего слышно о том, чтобы Магнитский был отравлен неким «диверсионным химическим веществом». Не всплывали в связи с именем Браудера имена Гасанова, Коробейникова и Курочкина. Теперь же, по утверждению Генпрокуратуры, следы подобных веществ якобы ведут в лаборатории США, Франции и Италии.
Также в Генпрокуратуре теперь считают, что именно по приказу Браудера могли убить в 2012 году российского финансиста и информатора европейских следователей по «делу Магнитского» Александра Перепеличного. В его теле после внезапной смерти действительно были обнаружены следы ядовитого растения гельземия, а сам Перепеличный предполагал, что на него готовится покушение.
Косвенно можно увязать выдвижение данных обвинений с возможной встречей президентов Путина и Трампа в Буэнос-Айресе в конце месяца. На прошлом саммите в Хельсинки во время совместной пресс-конференции Путин высказал пожелание, чтобы российские следователи допросили Браудера, хотя он и британский гражданин, в обмен на возможность американским следователям поговорить с 12 россиянами, обвиненными Минюстом США во вмешательстве в американские выборы.
Теперь Генпрокуратура напоминает: мол, дыма без огня не бывает. Тем более, что имя Браудера всплывало в связи с по-своему «исторической» встречей ключевых членов предвыборного штаба Трампа в июне 2016 года в нью-йоркской «Трамп-тауэр» с российским юристом Наталией Весельницкой, которая якобы обещала компромат на Хиллари Клинтон, а заодно на Брауэра как незаконно финансировавшего избирательную кампанию демократов.
Эта встреча — ключевой пункт для обвинителей Трампа в сговоре с русскими в ходе избирательной кампании. Позже появлялась информация и о том, что именно Браудер мог финансировать работу бывшего агента британской разведки Кристофера Стила, собравшего досье на Трампа и его якобы коррупционные «русские связи».
Любопытно, что 21 ноября в Интерполе пройдут выборы нового главы этой организации. Один из главных кандидатов — генерал-майор МВД России Александр Прокопчук. Возможно, в Генпрокуратуре решили, что сенсационные обвинения по и без того громкому делу помогут россиянину победить. Хотя, с другой стороны, неожиданность таких обвинений и нарочитая привязка к выборам как раз могут вызвать подозрения в политических манипуляциях, что в Интерполе не любят, и как раз Прокопчуку навредят.
Также именно в эти дни в Гааге собираются дипломаты стран ЕС с тем, чтобы выработать единую позицию по поводу возможного принятия общеевропейского «Акта Магнитского». Пока такие законы приняты или обсуждаются лишь в нескольких странах ЕС. Новые обвинения призваны бросить тень на Браудера как лоббиста этого закона
Возможно, Генпрокуратура решила выступить по принципу «лучшая защита — это нападение», в духе нынешних информационных войн, отчасти беря пример, скажем так, с британских партнеров, которые начали скандал по делу Скрипалей не с предъявления конкретных обвинений, а с того, что стали утверждать, что, мол, highly likely, it’s Russia. Вот и теперь Гепрокуратура заявляет: это было в интересах Браудера — убить Магнитского и еще трех человек, и, как говорится, highly likely, яд произведен в НАТОвских лабораториях, а у нас такого и не знают даже.
Другой типичный прием современных информационных войн — это вываливание как можно большего числа фактов. По тому же делу Скрипалей британцы ведь так и не предъявили исчерпывающих улик против Боширова и Петрова, их на камерах непосредственно возле дома Скрипалей не обнаружено. Поэтому у части обывателей все равно остается ощущение недосказанности о том, какова роль в этом деле самих британских спецслужб.
Большое количество обвинений Генпрокуратуры также должно создать впечатление их весомости, ведь не может это все быть выдумано от начала до конца. И теперь появляется информационно унавоженная почва не только для привычных уже обывателю обвинений против Москвы, а для обвинений взаимных, где одна сторона говорит: «Вы докажите, что невиновны», а другая — «Это вы теперь докажите, что невиновны».
До сих пор считалось, что Магнитский умер в российском СИЗО в 2009 году от неоказания медицинской помощи в результате сердечной недостаточности, что подтверждено актом судмедэкспертизы. Сам Браудер обвинял ранее в его смерти российских силовиков, которых Магнитский уличил в хищении путем незаконного возврата налогов и выводе за границу 230 млн долларов.
В связи со смертью Магнитского был вынесен приговор по статье «халатность» бывшему замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрию Кратову. Последовали отставки 15 высокопоставленных сотрудников ФСИН, включая главу «Бутырки» Вадима Магомедова.
Смерть Магнитского стала поводом для принятия сначала «Закона Магнитского» в США, а затем в ряде других стран, они предполагают санкции для коррупционеров и лиц, замеченных в нарушениях прав человека. Под санкции США по «Закону Магнитского» попали более 60 российских чиновников МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и других ведомств.