Гордума Челябинска приняла отставку Тефтелева

Депутаты Челябинской городской думы во вторник большинством голосов проголосовали за отставку главы города Евгения Тефтелева. Временно исполняющим обязанности главы выбран замглавы Владимир Елистратов, передает корреспондент ТАСС из зала голосования.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 15 ноября объявил об отставке Тефтелева с должности мэра Челябинска, которую тот занимал с 25 августа 2015 года.
В Челябинске идет подготовка к проведению в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС, в городе планируется построить два конгресс-центра, реконструировать и создать объекты для размещения делегаций и гостей саммитов, провести реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры. По информации пресс-службы губернатора, рисков для срыва сроков сдачи объектов в связи с отставкой нет, поскольку этот вопрос находится на личном контроле губернатора.