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Гордума Челябинска приняла отставку Тефтелева
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Челябинские депутаты приняли отставку главы города Тефтелева 

ТАСС 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Депутаты Челябинской городской думы во вторник большинством голосов проголосовали за отставку главы города Евгения Тефтелева. Временно исполняющим обязанности главы выбран замглавы Владимир Елистратов, передает корреспондент ТАСС из зала голосования.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 15 ноября объявил об отставке Тефтелева с должности мэра Челябинска, которую тот занимал с 25 августа 2015 года.
В Челябинске идет подготовка к проведению в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС, в городе планируется построить два конгресс-центра, реконструировать и создать объекты для размещения делегаций и гостей саммитов, провести реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры. По информации пресс-службы губернатора, рисков для срыва сроков сдачи объектов в связи с отставкой нет, поскольку этот вопрос находится на личном контроле губернатора.
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