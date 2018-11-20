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Путин поддержал кандидатуры аудиторов Счетной палаты
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Володин сообщил о поддержке Путиным предложенных ГД кандидатур аудиторов СП 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты РФ, ранее предложенные нижней палатой парламента, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили, что на рассмотрение поступили представления за подписью президента РФ Владимира Путина о досрочном освобождении от должности аудиторов Счетной палаты РФ Владимира Катренко и Александра Жданькова. Позже Госдума освободила их от должности, а вместо них нижней палатой парламента были предложены кандидатуры Зайцева и Каульбарса.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал кандидатуры, предложенные Советом Госдумы на должности аудиторов — Дмитрия Александровича Зайцева и Алексея Александровича Каульбарса, и внёс их для рассмотрения", — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что оба кандидата имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах. Это, по его словам, и было определяющим фактором при принятии решения по этим кандидатурам.
Володин также напомнил, что взаимодействие Государственной Думы и Счётной палаты "находится в постоянном развитии". "Для нас крайне важно наращивать взаимодействие в рамках контроля за реализацией госпрограмм, национальных проектов, определенных президентом РФ в Послании Федеральному Собранию и майском указе", — сказал он.
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