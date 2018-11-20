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В Крыму ответили на заявление ЕС по Азовскому морю
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В Крыму ответили на заявление ЕС о мерах из-за Азовского моря 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в разговоре с RT заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о том, что Евросоюз намерен в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море.
«Очень сложно представить, как связан Евросоюз с Азовским морем. Ведь ни географически, ни экономически, ни юридически ЕС к нему отношения не имеет. Но мы уже много раз слышали от Могерини подобные заявления. В очередной раз ложная, абсолютно несоответствующая действительности информация украинской стороны используется таким образом. Что касается конкретных шагов, лучше бы Европейский союз воздействовал на украинское государство, которое осуществляло ряд провокаций в Азовском море», — сказал Ганжара.
По его словам, каких-то конкретных мер со стороны ЕС вряд ли стоит ждать.
«Безусловно, сегодня Евросоюз может только надувать щёки и делать заявления. Официальный Брюссель сейчас всё меньше и меньше находит поддержку государств, входящих в состав ЕС. Однако он всегда имеет позицию, очень схожую со своим американским партнёром. Относительно безопасности наших граждан и безопасности Азовского моря это очень важный вопрос. Мы понимаем, что все действия Российской Федерации укладываются в Международное морское право в отличие от провокаций и откровенного пиратства Украины», — заключил он.
Ранее Могерини заявила о готовности Евросоюза принять «целевые меры» в связи с ситуацией в Азовском море.
RT на русском: последние новости
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