В Крыму ответили на заявление ЕС по Азовскому морю

В Крыму ответили на заявление ЕС о мерах из-за Азовского моря

«Очень сложно представить, как связан Евросоюз с Азовским морем. Ведь ни географически, ни экономически, ни юридически ЕС к нему отношения не имеет. Но мы уже много раз слышали от Могерини подобные заявления. В очередной раз ложная, абсолютно несоответствующая действительности информация украинской стороны используется таким образом. Что касается конкретных шагов, лучше бы Европейский союз воздействовал на украинское государство, которое осуществляло ряд провокаций в Азовском море», — сказал Ганжара.

По его словам, каких-то конкретных мер со стороны ЕС вряд ли стоит ждать.

«Безусловно, сегодня Евросоюз может только надувать щёки и делать заявления. Официальный Брюссель сейчас всё меньше и меньше находит поддержку государств, входящих в состав ЕС. Однако он всегда имеет позицию, очень схожую со своим американским партнёром. Относительно безопасности наших граждан и безопасности Азовского моря это очень важный вопрос. Мы понимаем, что все действия Российской Федерации укладываются в Международное морское право в отличие от провокаций и откровенного пиратства Украины», — заключил он.

Ранее Могерини заявила о готовности Евросоюза принять «целевые меры» в связи с ситуацией в Азовском море.