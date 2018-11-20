Путин приготовил жесткий ответ Трампу

Российская армия и флот будут и дальше усиливаться. Они должны быть готовы нейтрализовать любые потенциальные угрозы. Задачи будут выполняться за счет гибких и эффективных решений.

Россия не может оставить без внимания выход США из договора по ракетам средней и малой дальности. Президент России Владимир Путин заявил об этом, открывая серию совещаний по развитию вооруженных сил.

"Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны", — приводит слова главы государства РИА ФАН.

Владимир Путин подчеркнул, что обстановка в мире за последние годы не стала спокойнее. Ситуацию дестабилизируют конфликты на Ближнем Востоке, Корейском полуострове и юго-востоке Украины. Кроме того, блок НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал — особенно активно действуя вблизи российских границ.

"В этих условиях, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, за счет гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений, мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие Армии и Флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы", — сказал Путин.