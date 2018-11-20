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Путин приготовил жесткий ответ Трампу
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Путин приготовил жесткий ответ Трампу 

Дни.ру 3 часа назад
Российская армия и флот будут и дальше усиливаться. Они должны быть готовы нейтрализовать любые потенциальные угрозы. Задачи будут выполняться за счет гибких и эффективных решений.
Россия не может оставить без внимания выход США из договора по ракетам средней и малой дальности. Президент России Владимир Путин заявил об этом, открывая серию совещаний по развитию вооруженных сил.
"Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны", — приводит слова главы государства РИА ФАН.
Владимир Путин подчеркнул, что обстановка в мире за последние годы не стала спокойнее. Ситуацию дестабилизируют конфликты на Ближнем Востоке, Корейском полуострове и юго-востоке Украины. Кроме того, блок НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал — особенно активно действуя вблизи российских границ.
"В этих условиях, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, за счет гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений, мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие Армии и Флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы", — сказал Путин.
Особенно Путин отметил необходимость оснащения армии и флота современным вооружением и техникой. В числе приоритетных задач российский лидер назвал совершенствование боевой подготовки войск — опираясь при этом на опыт военных операций в Сирии. Кроме того, следует продолжать проработку нешаблонных и нестандартных задач", а также развивать практику внезапных проверок частей, пишет Ura.ru.
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