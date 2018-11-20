Лесной кодекс дополнят новой статьёй

Типовые договора безвозмездного пользования лесными участками будут утверждаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

На пленарном заседании Госдумы 20 ноября депутаты рассмотрят во втором чтении поправки в Лесной кодекс РФ . Согласно инициативе Правительства, поступившей в парламент осенью прошлого года, утверждать типовой договор безвозмездного пользования лесным участком должен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на защиту прав и законных интересов лиц, использующих лес, без ущерба имущественным интересам государственных и муниципальных образований.

Сформировавшаяся практика применения типового договора аренды лесного участка свидетельствует о том, что правительственное постановление от 21 сентября 2015 года № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка» не повлекло уменьшения количества заключаемых сделок. Более того, установление единообразного подхода к составу и содержанию договорных обязательств поспособствовало обеспечению прозрачности деятельности по предоставлению лесных ресурсов и препятствует возникновению коррупционных рисков.

«В целях развития указанного подхода к установлению обязательных требований к сделкам о предоставлении в пользование лесных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности, представляется необходимым ввести типовой договор безвозмездного пользования лесным участком, устанавливающий права и обязанности сторон указанного договора, а также предусматривающий меры ответственности за нарушение договорных обязательств», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В этой связи федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования отношений, связанных с использованием лесов» дополняется статьёй 71. Эта норма предусматривает обязанность разработки типового договора безвозмездного пользования лесным участком и предлагает наделить полномочиями по его утверждению уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.