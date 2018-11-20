Ещё
Лесной кодекс дополнят новой статьёй
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лесной кодекс дополнят новой статьёй 

Парламентская газета 3 часа назад
Типовые договора безвозмездного пользования лесными участками будут утверждаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
На пленарном заседании Госдумы 20 ноября депутаты рассмотрят во втором чтении поправки в Лесной кодекс РФ. Согласно инициативе Правительства, поступившей в парламент осенью прошлого года, утверждать типовой договор безвозмездного пользования лесным участком должен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на защиту прав и законных интересов лиц, использующих лес, без ущерба имущественным интересам государственных и муниципальных образований.
Сформировавшаяся практика применения типового договора аренды лесного участка свидетельствует о том, что правительственное постановление от 21 сентября 2015 года № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка» не повлекло уменьшения количества заключаемых сделок. Более того, установление единообразного подхода к составу и содержанию договорных обязательств поспособствовало обеспечению прозрачности деятельности по предоставлению лесных ресурсов и препятствует возникновению коррупционных рисков.
«В целях развития указанного подхода к установлению обязательных требований к сделкам о предоставлении в пользование лесных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности, представляется необходимым ввести типовой договор безвозмездного пользования лесным участком, устанавливающий права и обязанности сторон указанного договора, а также предусматривающий меры ответственности за нарушение договорных обязательств», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В этой связи федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования отношений, связанных с использованием лесов» дополняется статьёй 71. Эта норма предусматривает обязанность разработки типового договора безвозмездного пользования лесным участком и предлагает наделить полномочиями по его утверждению уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Парламентская газета: последние новости
Спорт без отрыва от работы Депутат прокомментировал заявление Украины об отсутствии средств на базу в Азовском море В МИД осудили расширение американских санкций в отношении Кубы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цекало возмутил россиян110
Стала известна судьба квартиры Осина55
«Они гибли один за другим»6
«Примем меры против России»441
Названо преимущество «Абрамса» перед «Арматой»188
Видео
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
04:13
Россиянам рекомендовали есть поменьше колбасы
Общество
02:38
Рогозин извинился за «утопленную» таксу
Общество
01:11
Путин призвал усилить армию и флот
Войска Армия
12:37
Украинская поэтесса обвинила РФ в «краже» советского кино
Общество Украина
03:47
Российские наемники решили засудить своих работодателей
Армия Войска
01:28
Найденная учеными звездная система может вскоре взорваться
Технологии Наука и техника
02:27
Путин напомнил США о гиперзвуковом оружии РФ
Политика В мире
02:01
Цекало возмутил россиян
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение