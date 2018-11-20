Депутата выгнали из ЕР за предложение отменить пенсии

Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского исключили из партии "Единая Россия" за предложение отменить пенсии. Об этом сообщает телеканал "Первый Ярославский".
О решении об исключении Петровского рассказал руководитель депутатского объединения Александр Дегтярев.
Он подчеркнул, что действия Петровского в последнее время носили "деструктивный характер". Дегтярев отметил, что оно выражалось в "провокационной риторике" и "безответственных высказываниях". Также он добавил, что депутат неуважительно относился к избирателям, оскорблял своих коллег и "злоупотреблял" ненормативной лексикой.
Дегтярев также рассказал, что Петровский нарушил Положение о депутатском объединении.
Ранее "Газета.Ru" подробно рассказывала о скандальном предложении Петровского.