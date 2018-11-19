Собянин принял ряд кадровых решений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин утвердил ряд кадровых назначений в органах столичной власти. Распоряжения о них были опубликованы на портале мэра и правительства Москвы

Согласно документам, мэр назначил Андрея Иванова заместителем главы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ). Как сказано в тексте распоряжения, служебный контракт с новым замруководителя ведомства заключен на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра столицы.

Кроме того, Сергей Собянин назначил глав управ двух столичных районов.