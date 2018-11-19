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Собянин принял ряд кадровых решений
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Собянин принял ряд кадровых решений 

Цифровая Москва 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин утвердил ряд кадровых назначений в органах столичной власти. Распоряжения о них были опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.
Согласно документам, мэр назначил Андрея Иванова заместителем главы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ). Как сказано в тексте распоряжения, служебный контракт с новым замруководителя ведомства заключен на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра столицы.
Кроме того, Сергей Собянин назначил глав управ двух столичных районов.
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