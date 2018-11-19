Путин пообещал ответ США за ДРСМД

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Путин: решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа 

RT на русском 1 час назад
Президент России Владимир Путин обсудил с руководством Министерства обороны возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Как передаёт ТАСС, глава государства предложил обсудить шаги Москвы в связи с данным намерением Вашингтона.
«Решение Соединённых Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что Путин и его американский коллега Дональд Трамп намерены коснуться темы ДРСМД на полях саммита G20 в Аргентине.
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