Путин пообещал ответ США за ДРСМД

Путин: решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа

Президент России Владимир Путин обсудил с руководством Министерства обороны возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как передаёт ТАСС, глава государства предложил обсудить шаги Москвы в связи с данным намерением Вашингтона. «Решение Соединённых Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — заявил Путин. Ранее сообщалось, что Путин и его американский коллега Дональд Трамп намерены коснуться темы ДРСМД на полях саммита G20 в Аргентине.