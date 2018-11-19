Путин напомнил США о гиперзвуковом оружии РФ

Выход США из договора о противоракетной обороне в 2001 году привел к созданию российского гиперзвукового оружия, напомнил президент России Владимир Путин. По его словам, выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности также не останется без ответа.
При этом Россия готова вести диалог с Соединенными Штатами по этому «ключевому вопросу», отметил президент, открывая серию совещаний по военной тематике в Бочаровом ручье.
«Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укрепления системы коллективной безопасности», — передает слова Путина «Интерфакс».
20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД, поскольку Россия якобы нарушает условия договора.