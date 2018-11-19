Вашингтон задумал отобрать у Москвы важного партнера

Вашингтон обнародовал стратегию, как увести Австрию у России

США объявили своей стратегической целью соперничество с россиянами за влияние в Австрии . В своей стратегии по Австрии об этом объявил Госдеп . Переживая за судьбу маленькой альпийской республики больше, чем сама Австрия, американцы посулили ей «альтернативные» источники газа, что в переводе означает поставки газа из самих США. Удастся ли Вашингтону отбить у Москвы Вену как выгодного партнера?

Госдепартамент США обнародовал обновленную Стратегию развития отношений с Австрией, речь в которой идет о соперничестве за влияние на эту нейтральную страну с Россией Китаем , пишет в понедельник RT. Правда, Китай упоминается в документе мимоходом, а вот России уделено гораздо больше внимания.

Госдеп не скрывает своего раздражения из-за того, что в правительство Австрии в этом году прошли «друзья Путина» из партии Свободы. В документе не упоминается тот факт, что российский лидер был приглашен летом на свадьбу главы МИДа Австрии Карин Кнайсль , которая, как известно, была назначена на свой пост с подачи именно партии Свободы. Зато авторы документа, в частности, оправдываются за решение американских спецслужб прекратить сотрудничество с Веной в сфере обмена разведдаными по антитеррору.

«Наша цель — усилить роль Австрии как активного и надежного партнера в деле сотрудничества в борьбе с преступностью и террористом. Лидирующие позиции право-популистской партии Свободы в министерстве внутренних дел в связи с этим создают нам как возможности, так и проблемы. МВД ценит наше содействие в деле борьбы с терроризмом, киберпреступностью и международной преступностью. В то время учитывая пророссийскую позицию партии Свободы, мы должны сделать паузу в том, что касается обмена некоторой конфеденциальной информации», — пишут авторы документа (перевод газеты ВЗГЛЯД).

«США сейчас предпринимают усилия на многих направлениях, чтобы ограничить хорошие отношения России с целым рядом государств. Прежде всего это касается давления на Индию, Китай, Германию и, конечно же, Австрию», — заявил по этому поводу газете ВЗГЛЯД глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

«Австрия явно выпадает из созданной ещё президентом Обамой коалиции стран, которые ориентированы на сдерживание России. Потому любые инциденты, которые ведут к ухудшению отношений Вены и Москвы, — в интересах США», — подчеркнул Пушков.

По его мнению, публикация новой стратегии может быть связана с недавним шпионским скандалом в отношениях Москвы и Вены. Сенатор также напомнил о скандалах, которыми сопровождается деятельность американских разведок на территории стран ЕС

«Они сами занимаются разведывательной деятельностью на территории стран-союзников, что отмечено скандалами с прослушиванием огромного числа объектов во Франции и Германии, включая канцлера Ангелу Меркель », — говорит Пушков.

«Но возможности американцев не беспредельны. В долгосрочном плане шпионский скандал не испортит наши отношения с Веной, потому что нас сближают серьёзные вещи. Австрия является нейтральной страной, она ценит свои отношения с Москвой и уделяет большое внимание европейской безопасности», — резюмировал собеседник.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, кто является главным выгодополучателем шпионского скандала, вспыхнувшего недавно между Россией и Австрией, а также подробно разобралась, как Вене удалось раскусить британскую игру против России.

Другой сенатор, полковник СВР в отставке Игорь Морозов также видит прямую связь между «недавним шпионским скандалом в Вене и публикацией новой стратегии США по Австрии касательно политического и энергетического доминирования».

«Российская дипломатия должна четко понимать, что ей предстоит сложная и многогранная работа по локализации и австрийского конфликта, и многих других, которые будут спровоцированы спецслужбами США и Британии», — заявил газете ВЗГЛЯД Морозов.

По его словам, это общий сценарий, который рассчитан на сохранение однополярного мира. «В этой связи обнадеживает то, что у европейской элиты появляются ростки самосознания. Это мы видим и по выступлениям Макрона, когда он говорит о европейской армии. Это касается и немецких политиков, говорящих о военной стратегии Европы независимо от планов НАТО . Это касается и недавнего интервью Шредера, когда он говорит об экономическом суверенитете Германии», — продолжил собеседник.

«На этом фоне дипломатическое, политическое и экономическое противостояние между США, Европой и Россией будет только возрастать. А ведь еще есть Китай и его интересы, которые тоже нужно учитывать», — резюмировал Морозов.

Впрочем, надо отметить, что главным полем для поединка за влияние с россиянами на Австрию в документе Госдепа назван газовый рынок альпийской республики.

«Существенной проблемой остается российское доминирование на рынке австрийского и регионального природного газа, которое увеличилось за последние несколько лет. Мы продолжим усилия по продвижению альтернативных источников поставок газа для регионального распределительного узла Австрии», — пишут стратеги Госдепа, добавляя, что их цель — «предотвращение монополизма в поставках природного газа».

Напомним, что все последние годы поставки нашего газа на австрийском направлении бьют рекорды. Например, с начала этого года они выросли на 33% по сравнению с прошлым годом. В начале ноября Газпром договорился о еще более существенном увеличении поставок в Австрию, — на 1 млрд кубометров в год. Кроме того, Вена полностью поддерживает российский проект «Северный поток-2».

Под «альтернативными» источниками в Вашингтоне, разумеется, понимают поставки собственного сжиженного газа — об этом не раз уже говорили и президент Дональд Трамп , и министр энергетики Рик Перри

В середине ноября Перри, например, нанес визит в Киев, где с украинским министром иностранных дел Павлом Климкином обсуждал вопрос поставок сжиженного природного газа из США, а также меры по срыву строительства «Северного потока». Министры пришли к выводу, что проект «подрывает» стабильность в Европе.

Игорь Юшков. Впрочем, амбициозные планы, закрепленные в стратегии Госдепа, вряд ли вообще сбудутся по сугубо финансовым причинам. Рыночный механизм станет губительным для них, ведь на газораспределительном хабе Баумгартен в Австрии покупатели не намерены переплачивать и продолжат закупки у Москвы, предсказал изданию «Экономика сегодня» преподаватель Финансового университета при правительстве

«Напомню, что мы празднуем в этом году 50-летие с начала поставок еще советского газа в западную Европу. Поставки начались именно с Австрии, а Баумгартен создан как точка сдачи приемки», — пояснил Юшков.

Американское руководство может подписывать какие угодно документы, но именно рыночный механизм все рассудит, а он наверняка на стороне российского газа. СПГ из США в любом случае будет дороже, отмечает экономист. К тому же США нет государственной компании, поэтому в Вашингтоне не могут обязать компании-экспортеры ориентироваться на цены в Австрии, объясняет собеседник.

Если политизированные поставки в Польшу или Литву американцы еще могут протолкнуть, в этих странах готовы брать СПГ по высокой цене, то на газовом хабе в Баумгартене переплачивать никто не намерен, подытожил эксперт.