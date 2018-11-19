Россия может покинуть ОЗХО

Россия допустила выход из ОЗХО

Шульгин рассказал, что Россия рассматривает «все варианты» о возмозможной приостановке членства в ОЗХО. При этом, подчеркнул постпред, в этом вопросе «не надо забегать вперед».

Также постоянный представитель России заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также «ряд других стран» не поддерживают решение о наделении ОЗХО «правом атрибуции».

Ранее сообщалось, что Россия не видит необходимости в увеличении бюджета ОЗХО.