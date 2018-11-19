Ещё
Россия может покинуть ОЗХО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Старт "Турецкого потока", хитрый ход Украины и другие события дня
Старт "Турецкого потока", хитрый ход Украины и другие события дня

Россия допустила выход из ОЗХО 

Газета.Ru 1 час назад
Постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российская сторона рассматривает «все варианты» относительно своего присутствия в организации. Слова Шульгина передает РИА «Новости».
Шульгин рассказал, что Россия рассматривает «все варианты» о возмозможной приостановке членства в ОЗХО. При этом, подчеркнул постпред, в этом вопросе «не надо забегать вперед».
Также постоянный представитель России заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также «ряд других стран» не поддерживают решение о наделении ОЗХО «правом атрибуции».
Ранее сообщалось, что Россия не видит необходимости в увеличении бюджета ОЗХО.
Газета.Ru: последние новости
Эрдоган обратился к Путину "ваше превосходительство" МИД России осудил американские санкции против Кубы В Кремле анонсировали большую пресс-конференцию Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба квартиры Осина48
Дно пройдено: Украину смоет «Турецким потоком»99
Украинцы перекрыли дорогу в Киев590
Отдать нельзя оставить: зачем России острова119
В России исчезнут некоторые пивные напитки24
Видео
03:39
Эрдоган почтительно обратился к Путину
Политика
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:03
Гигантские волны обрушили балконы отеля на Тенерифе
Происшествия Пожары
00:58
Отдать нельзя оставить: зачем России острова
Политика Статьи
00:33
В России исчезнут некоторые пивные напитки
Общество
00:49
Россия может покинуть ОЗХО
Политика
01:26
Соловьев обратился к украинцам с необычным предложением
Общество
00:53
Раскрыты подробности о последних днях жизни Осина
Шоу-бизнес Другое
01:55
Украинцы перекрыли дорогу в Киев
Украина В мире
01:10
Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение