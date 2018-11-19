Министр финансов Крыма ушла в отставку

В документе говорится, что Кивико уволена с поста руководителя регионального минфина по собственному желанию.

Месяц назад министр Кивико получила статус вице-премьера, чтобы курировать весь финансовый и экономический блок. А 31 октября 2018 Госсовет Крыма согласовал это назначение.

Ирина Кивико занимала должность министра финансов РК с декабря 2015 года. В конце и прошлой недели министр отчиталась о том, что за 10 месяцев текущего года расходы республиканского бюджета превысили отметку в 115 миллиардов рублей — по сравнению с прошлым годом это больше почти на 13,5 миллиарда, или на 13,3 процента.