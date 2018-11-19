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Путин распорядился создать совет по защите семьи
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Путин распорядился создать совет по госполитике в сфере защиты семьи 

РИА Новости + ещё 7 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин распорядился создать Совет при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, подготовки предложений президенту РФ по ее совершенствованию, осуществлению общественного контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства, постановляю образовать Совет при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей", — говорится в указе.
Совет при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей возглавила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 19 ноября.
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