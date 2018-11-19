Ким Чен Ыну передали подарок из России

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев передал подарок председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну. Об этом корреспонденту ТАСС в Пхеньяне сообщил в понедельник представитель российского посольства.
"В адрес Ким Чен Ына был передан подарок "Рог изобилия", — отметили в диппредставительстве. — Рог символизирует гостеприимство и дружелюбие, которые особенно характерны для юга России и Кавказа. Рог размещен на голове лося, который является символом бескрайних российских лесов и центральной России. При этом подарок украшен миниатюрами, изображающими охоту, старинную русскую национальную забаву, символизирующую дух коллективизма".
Отмечается, что глава Росмолодежи передал подарок лидеру КНДР во время переговоров с заместителем председателя президиума Верховного народного собрания республики Ким Ён Дэ, которые состоялись в понедельник Мансудэском дворце съездов. Во встрече также принял участие посол России в КНДР Александр Мацегора.
Расширение сотрудничества России и КНДР
Делегация Росмолодежи в ходе трехдневного визита в Пхеньян провела серию переговоров с представителями руководства КНДР, на которых шла речь о более широком взаимодействии Москвы и Пхеньяна для организации программ молодежных обменов.
В воскресенье руководитель Росмолодежи встретился с первым секретарем Союза молодежи кимирсенизма-кимчениризма КНДР Пак Чхоль Мином, который курирует в республике молодежную политику.
Отношения России и КНДР в последнее время активно развиваются. Ранее в этом году в Пхеньяне побывали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Спикер верхней палаты российского парламента провела переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и передала ему послание от президента России Владимира Путина. После чего северокорейский лидер выразил готовность посетить Москву для встречи с российским президентом.