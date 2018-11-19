Ким Чен Ыну передали подарок из России

Глава Росмолодежи передал подарок Ким Чен Ыну

"В адрес Ким Чен Ына был передан подарок "Рог изобилия", — отметили в диппредставительстве. — Рог символизирует гостеприимство и дружелюбие, которые особенно характерны для юга России и Кавказа. Рог размещен на голове лося, который является символом бескрайних российских лесов и центральной России. При этом подарок украшен миниатюрами, изображающими охоту, старинную русскую национальную забаву, символизирующую дух коллективизма".

Отмечается, что глава Росмолодежи передал подарок лидеру КНДР во время переговоров с заместителем председателя президиума Верховного народного собрания республики Ким Ён Дэ, которые состоялись в понедельник Мансудэском дворце съездов. Во встрече также принял участие посол России в КНДР Александр Мацегора

Расширение сотрудничества России и КНДР

Делегация Росмолодежи в ходе трехдневного визита в Пхеньян провела серию переговоров с представителями руководства КНДР, на которых шла речь о более широком взаимодействии Москвы и Пхеньяна для организации программ молодежных обменов.

В воскресенье руководитель Росмолодежи встретился с первым секретарем Союза молодежи кимирсенизма-кимчениризма КНДР Пак Чхоль Мином, который курирует в республике молодежную политику.