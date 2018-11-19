В Госдуме оценили заявление о советах США по Донбассу

В Госдуме оценили заявление украинского генерала о советах США по Донбассу

По словам Водолацкого, шаги Вашингтона в отношении Украины могут быть направлены на срыв выборов в стране. Депутат отметил, что нынешние действия США похожи на "последний крик утопающего".

"Выборы президента на Украине все ближе, и США понимают, что народ устал от боевых действий. Поэтому они любыми путями подталкивают Порошенко к уходу от Минских соглашений и к отказу от всех предложений Совета Европы и ОБСЕ", — отметил парламентарий в интервью RT.

Ранее Романенко сообщил изданию Obozrevatel, что США советуют Украине создать "революционную ситуацию" в Донбассе, жестко перекрыв границу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.