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В Госдуме оценили заявление о советах США по Донбассу
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В Госдуме оценили заявление украинского генерала о советах США по Донбассу 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление украинского генерала Игоря Романенко о советах США по Донбассу.
По словам Водолацкого, шаги Вашингтона в отношении Украины могут быть направлены на срыв выборов в стране. Депутат отметил, что нынешние действия США похожи на "последний крик утопающего".
"Выборы президента на Украине все ближе, и США понимают, что народ устал от боевых действий. Поэтому они любыми путями подталкивают Порошенко к уходу от Минских соглашений и к отказу от всех предложений Совета Европы и ОБСЕ", — отметил парламентарий в интервью RT.
Ранее Романенко сообщил изданию Obozrevatel, что США советуют Украине создать "революционную ситуацию" в Донбассе, жестко перекрыв границу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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