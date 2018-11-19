Ещё
Путин проведет консультации с Минобороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин проведет консультации с Минобороны России 

ТК «Звезда» + ещё 2 12 часов назад
Фото: kremlin.ru
Президент обсудит с руководством российского оборонного ведомства вопросы развития армии и оборонно-промышленного комплекса.
Консультации с Министерством обороны России проведет президент Владимир Путин. Встреча с руководством российского оборонного ведомства пройдет во вторник в Сочи, куда глава государства приедет из Стамбула после встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
«Вечером, как ожидается, президент вернется не в Москву, а в Сочи, и в Сочи начнется очередная серия, осенняя серия совещаний с руководством Минобороны», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что в ходе консультаций Путина с Минобороны РФ будут детально проработаны вопросы военного строительства и развития Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса РФ.
ТК «Звезда»: последние новости
«Победителей не будет» - Медведев высказался о мировой торговой войне ЕС предупредил Россию о «приятии мер» из-за ситуации в Азовском море Матвиенко пришла на встречу с министром здравоохранения в гипсе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цекало возмутил россиян110
Стала известна судьба квартиры Осина55
«Они гибли один за другим»6
«Примем меры против России»441
Названо преимущество «Абрамса» перед «Арматой»190
Видео
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
04:13
Россиянам рекомендовали есть поменьше колбасы
Общество
02:38
Рогозин извинился за «утопленную» таксу
Общество
01:11
Путин призвал усилить армию и флот
Войска Армия
12:37
Украинская поэтесса обвинила РФ в «краже» советского кино
Общество Украина
03:47
Российские наемники решили засудить своих работодателей
Армия Войска
01:28
Найденная учеными звездная система может вскоре взорваться
Технологии Наука и техника
02:27
Путин напомнил США о гиперзвуковом оружии РФ
Политика В мире
02:01
Цекало возмутил россиян
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение