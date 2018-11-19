Путин проведет консультации с Минобороны России

Консультации с Министерством обороны России проведет президент Владимир Путин. Встреча с руководством российского оборонного ведомства пройдет во вторник в Сочи, куда глава государства приедет из Стамбула после встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом

«Вечером, как ожидается, президент вернется не в Москву, а в Сочи, и в Сочи начнется очередная серия, осенняя серия совещаний с руководством Минобороны», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в ходе консультаций Путина с Минобороны РФ будут детально проработаны вопросы военного строительства и развития Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса РФ.