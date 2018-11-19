Ещё
Найдены предсмертные записки погибшего депутата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У вице-спикера красноярского Заксобрания нашли предсмертные записки 

РИА Новости 2 часа назад
Следователи обнаружили несколько предсмертных записок в кабинете и квартире вице-спикера краевого парламента Алексея Клешко, тело которого было найдено в понедельник утром возле дома в центре Красноярска, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю.
Депутат выпал из окна в Красноярске
По данным СК, информация об инциденте поступила около 06.30 (02.30 мск), следователи ведут проверку.
"Опрашиваются соседи, консьержка… В кабинете погибшего и в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок, что может свидетельствовать о том, что его уход из жизни носит добровольных характер", — говорится в сообщении.
Тело Клешко было найдено возле дома на улице Декабристов, сейчас там работают правоохранители и журналисты.
Последние новости
В Аргентине обнаружили пропавшую год назад подлодку "Сан-Хуан" Родители поддержали учительницу, избившую ученика Петросян и Степаненко: чем закончился развод
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доходы россиян обнулятся224
Наследство Евгения Осина13
Что значит для России провал саммита АТЭС138
Цекало заподозрили в измене20
Стала известна судьба квартиры Осина4
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
01:52
Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео
Армия Оружие
01:00
Пять линий МЦД планируется запустить в столице
Новости Москвы
01:18
Анонсирована большая пресс-конференция Путина
Политика
03:13
В Кремле ответили на заявление премьера Польши о газе
Политика
01:03
Найдены предсмертные записки погибшего депутата
Политика
02:08
Умер Борис Полоскин
Общество
00:25
Вдова Караченцова спасает другого мужчину
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение