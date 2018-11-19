Найдены предсмертные записки погибшего депутата

У вице-спикера красноярского Заксобрания нашли предсмертные записки

По данным СК, информация об инциденте поступила около 06.30 (02.30 мск), следователи ведут проверку.

"Опрашиваются соседи, консьержка… В кабинете погибшего и в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок, что может свидетельствовать о том, что его уход из жизни носит добровольных характер", — говорится в сообщении.

Тело Клешко было найдено возле дома на улице Декабристов, сейчас там работают правоохранители и журналисты.