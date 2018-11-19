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Анонсирована большая пресс-конференция Путина
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В Кремле анонсировали большую пресс-конференцию Путина 

Газета.Ru 42 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-пресс-конференция главы государства Владимира Путина состоится в декабре, передает РИА «Новости».
«Пресс-конференция будет в декабре традиционная. Формат сохранится», — сказал Песков.
Ранее источники сообщали, что Путин может дать ежегодную пресс-конференцию 20 декабря.
Эта конференция должна стать 14-й по счету. Такого рода мероприятий не было в годы, когда Путин занимал пост премьер-министра. Подобный формат общения с журналистами Путин проводит с 2001 года — тогда разговор с журналистами занял немногим более полутора часов.
Самая продолжительная встреча с журналистами прошла под конец второго срока Владимира Путина, в 2008 году. Тогда российский лидер общался с прессой 4 часа 40 минут. Пресс-конференция Путина зимой 2017 года продолжалась 3 часа 50 минут. Тогда он, в том числе, рассказал, что выдвигаться на президентские выборы в марте 2018-го будет как независимый кандидат.
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