В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа 

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Кремль рассчитывает на обстоятельную встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине, передает РИА "Новости".
"Ожидаем, что встреча будет более-менее обстоятельной", — сообщил Ушаков.
Он добавил, что пока неизвестно о возможном подписании каких-либо документов по итогам переговоров.
Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о предстоящей встрече "на полях" саммита G20 в Аргентине во время мероприятий в Париже.