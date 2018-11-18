«Помним про НАТО»: Кремль не допустит ошибки по Курилам

Сепаратная сделка о передаче Японии Курильских островов решительно невозможна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил в эфире программы «Москва. Россия . Путин» на телеканале «Россия 24».

«За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так», — отметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, за основу российско-японских переговоров была взята декларация 1956 года, заключенная между СССР и Японией. Он добавил, что это «абсолютно не означает автоматической передачи каких-то территорий», передает НСН.

Представитель Кремля заявил, что вопрос о принадлежности Курил требует компромисса, который удовлетворял бы как интересам России, так и интересам Японии. При этом переговоры с Токио будут проходить с учетом союзнических обязательств Страны Восходящего Солнца и поддержки японскими властями антироссийских санкций США

При этом Россия учтет «горький опыт» предыдущих лет и ошибки, допущенные при общении между СССР и НАТО в 1980-х годах.

«Давайте вспомним Михаила Сергеевича Горбачева, вспомним все контакты с Германией, с США и, давайте, вспомним ползучую экспансию НАТО, в том числе военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, которая, кстати, продолжается и по сей день», — заявил пресс-секретарь.

Наконец, Песков подчеркнул, что вопрос о мирном договоре с Японией может быть решен — это показали мирные переговоры по вопросу принадлежности территорий с Китаем.

Напомним, 10 ноября японская пресса сообщила, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по Курилам.

Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Абэ намерен подтвердить приверженность Японии положению Совместной декларации о том, что Хабомаи и Шикотан могут быть переданы Японии после заключения мирного договора. Предложение главы японского правительства будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.

С середины 1950-х годов Москва и Токио с переменным успехом ведут консультации, пытаясь выработать проект мирного договора по итогам Второй мировой войны.

Ради достижения полноценного мира первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был готов передать Японии Шикотан и группу островов Хабомаи. Категорически против этого выступили США, пригрозившие невозвращением других потерянных японцами территорий.

Россия регулярно проводит на островах военные учения и маневры, что вызывает раздражение в Токио. К примеру, в начале августа 2018 года Япония выразила протест российской стороне в связи с информацией о размещении истребителей на южных Курилах. Как отмечается, за неделю до этого на аэродроме «Ясный» на острове Итуруп начали нести свое опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35.

В начале сентября японское правительство направило в МИД России ноту протеста в связи с проведением военных мероприятий Вооруженными силами РФ на островах южной части Курильской гряды. Крупный отряд военных кораблей 2 сентября совершил морской переход в связи с годовщиной окончания Второй мировой войны.

Стоит отметить, что около 75% жителей страны высказались против заключения мира с Россией без предварительных условий. При этом «за» мир с Россией однозначно выступили лишь 14% опрошенных японцев. Данные исследования общественного мнения опубликовала японская газета «Иомиури».

Большая часть опрошенных выступила с поддержкой японского правительства, считающего, что мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией необходимо заключать только после решения вопроса о принадлежности южных Курильских островов.

Схожий опрос провела ведущая деловая газета Японии «Никкей». По данным издания, 66% граждан Японии считают, что сначала необходимо разрешить территориальный спор с РФ, и только после этого подписывать мир. При этом около 20% опрошенных японцев выступили против линии Токио на возвращение Южных Курил.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в разговоре с ФАН заявил, что мирный договор с Японией для России абсолютно не принципиален.