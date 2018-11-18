Песков рассказал, чем Путин занимается в самолете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем занимается Владимир Путин во время долгих перелетов, с которыми сопряжена работа на посту главы государства. По словам пресс-секретаря, его начальник работает с поступающими документами — указы и распоряжения главы государства, которые выпускает пресс-служба и администрация президента , сначала должны быть им подписаны. Иногда Путин просматривает подготовленные для него телевизионные дайджесты или читает дайджесты СМИ. Времени на чтение художественной литературы у президента остается мало, отметил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Справляться с нагрузками президенту помогают здоровый образ жизни и ежедневные занятия спортом: на физическую активность, как Песков рассказывал ранее, Путин тратит каждый день около полутора часов. Когда есть возможность, президент плавает, проплывая "свой ежедневный километр", занимается в тренажерном зале и играет в хоккей.

Накануне Владимир Путин посетил город Печоры Псковской области, где побывал в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Во время поездки президента сопровождал митрополит Псковский Тихон. Они осмотрели комплекс монастыря, затем митрополит провел службу, на которой присутствовал президент. После богослужения Путин с сопровождавшими его священнослужителями спустился в карстовые пещеры, расположенные под комплексом монастыря.