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Песков рассказал, чем Путин занимается в самолете
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Песков рассказал, чем Путин занимается в самолете 

Вести.Ru + ещё 18 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем занимается Владимир Путин во время долгих перелетов, с которыми сопряжена работа на посту главы государства. По словам пресс-секретаря, его начальник работает с поступающими документами — указы и распоряжения главы государства, которые выпускает пресс-служба и администрация президента, сначала должны быть им подписаны. Иногда Путин просматривает подготовленные для него телевизионные дайджесты или читает дайджесты СМИ. Времени на чтение художественной литературы у президента остается мало, отметил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Справляться с нагрузками президенту помогают здоровый образ жизни и ежедневные занятия спортом: на физическую активность, как Песков рассказывал ранее, Путин тратит каждый день около полутора часов. Когда есть возможность, президент плавает, проплывая "свой ежедневный километр", занимается в тренажерном зале и играет в хоккей.
Накануне Владимир Путин посетил город Печоры Псковской области, где побывал в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Во время поездки президента сопровождал митрополит Псковский Тихон. Они осмотрели комплекс монастыря, затем митрополит провел службу, на которой присутствовал президент. После богослужения Путин с сопровождавшими его священнослужителями спустился в карстовые пещеры, расположенные под комплексом монастыря.
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