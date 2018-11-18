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Украину предупредили о последствиях «морского терроризма»
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Украину предупредили о последствиях «морского терроризма» 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление бывшего замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко о «широкомасштабной войне» между Россией и Украиной из-за ситуации вокруг Азовского моря.
Швыткин заявил RT, что такие заявления являются «агрессивными и безответственными», ведут к «деструктиву между двумя странами». Он уверен, что они звучат в рамках политических баталий на Украине в преддверии президентских выборов.
Парламентарий подчеркнул, что за обострение ситуации в Азовском море несет ответственность прежде всего украинская сторона. Россия всегда придерживается норм международного права «при безусловном соблюдении национальных интересов нашего государства», сказал он.
«Если украинские власти сегодня их нарушают, занимаются морским терроризмом, то мы смотреть сквозь пальцы на это не будем», — сказал Швыткин, пообещав, что Россия будет принимать все меры для защиты своих интересов. Он не исключил и перекрытия Азовского моря, «если это понадобится».
Ранее Романенко заявлял, что закрытие Россией Азовского моря для украинских судов может привести к «большой войне» с Украиной. При этом сам Романенко признавал, что военный конфликт с Москвой будет нецелесообразен для Киева, поскольку Украина не сможет ответить российской армии.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что милитаристская риторика Украины вызывает «презрительную жалость». По его словам, военные возможности этой страны, особенно флота, не позволяют вести боевые действия против России, это стало бы «самоубийством» для Киева.
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