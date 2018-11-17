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Владимир Путин посетил монастырь под Псковом
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Владимир Путин посетил монастырь под Псковом 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: пресс-служба президента России
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, Путина сопровождал владыка Тихон.
Российский президент Владимир Путин посетил город Печоры, расположенный в Псковской области. Там он вместе с владыкой Тихоном зашел в монастырь.
Информацию о посещении Путиным монастыря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, действительно, президент в Псковской области посетил Печоры и, действительно, с владыкой Тихоном он посетил монастырь», — подтвердил он.
Кадры посещения Путиным Псковской области, по словам Пескова, появятся в воскресенье, 18 ноября.
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