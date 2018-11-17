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Медведев прогулялся по столице Папуа-Новой Гвинеи
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Медведев прогулялся по столице Папуа-Новой Гвинеи 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прогулялся по Порт-Морсби после первого дня саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее.
​Во время прогулки премьер, одетый неформально, сделал несколько фотографий города.
Двухдневный саммит АТЭС открылся в субботу в Порт-Морсби. Российскую делегацию возглавляет Медведев. Папуа-Новая Гвинея, одна из беднейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, впервые принимает встречу лидеров 21 экономики АТЭС.
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