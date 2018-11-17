Аптека стала достопримечательностью после визита Путина

Аптека в Пушкине после визита президента стала местной достопримечательностью

После встречи вместе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым глава государства посетил одну из аптек в Пушкине.

«Сразу после того как наши фотографии с президентом появились в прессе, к нам в аптеку начался поток людей. Причём часто приходят не за лекарствами, а спросить о визите президента, даже автографы некоторые у нас просили», — рассказала РИА Новости сотрудница аптеки Людмила.

Она призналась, что увидев накануне Путина, была шокирована, а затем, по словам женщины, в аптеке все «очаровались».

Агентство отмечает, что во время беседы корреспондента с сотрудницей в аптеку зашла покупательница, которая первым делом поинтересовалась визитом президента.