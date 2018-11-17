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Аптека стала достопримечательностью после визита Путина
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Аптека в Пушкине после визита президента стала местной достопримечательностью 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
После встречи вместе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым глава государства посетил одну из аптек в Пушкине.
Путин нагрянул с неожиданным визитом в аптеку Петербурга
«Сразу после того как наши фотографии с президентом появились в прессе, к нам в аптеку начался поток людей. Причём часто приходят не за лекарствами, а спросить о визите президента, даже автографы некоторые у нас просили», — рассказала РИА Новости сотрудница аптеки Людмила.
Она призналась, что увидев накануне Путина, была шокирована, а затем, по словам женщины, в аптеке все «очаровались».
Агентство отмечает, что во время беседы корреспондента с сотрудницей в аптеку зашла покупательница, которая первым делом поинтересовалась визитом президента.
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