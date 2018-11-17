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Россия обвинила Запад в повторении украинского сценария
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Россия обвинила Запад в повторении украинского сценария на Балканах 

Lenta.ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Запад пытается снова реализовать украинский сценарий, оказывая давление на страны Балканского полуострова. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете «Сербский телеграф». Перевод опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
«Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены. Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем», — сказал он.
Лавров заявил о поддержке Белграда в косовском вопросе
По его словам, Москва высоко ценит действия «сербских братьев», которые уверенно противостоят этому давлению и сохраняют самостоятельный многовекторный внешнеполитический курс, предполагающий взаимовыгодное сотрудничество с Россией.
«Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены», — отметил министр.
В начале октября сербский лидер Александр Вучич пожаловался президенту России Владимиру Путину на многочисленные провокации, в частности, на севере непризнанной республики Косово. В конце сентября стало известно, что Вучич привел армию в боевую готовность и рассматривает возможность запросить у Путина военной поддержки по примеру Сирии.
Ситуация на границе с самопровозглашенной республикой обострилась в конце сентября, когда несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию у озера, снабжающего водой гидроэлектростанцию «Газиводе». Она находится на территории Косово, но входит в сербскую энергосистему.
В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград и Москва отказались признать это решение.
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