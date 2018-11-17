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Кожемяко уволил директора Приморского лесничества
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Кожемяко уволил директора Приморского лесничества 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Приморского края во время рабочей поездки в Чугуевский район принял решение освободить Дмитрия Семикина от должности руководителя краевого учреждения «Приморское лесничество» за провал в обеспечении населения дровами, сообщили в пресс-службе администрации региона.
В муниципалитете врио губернатора провел встречи с населением и коллективами социальных учреждений. Большинство поступивших ему жалоб касалось системы обеспечения дровами, сообщают «Вести Приморье».
В частности, местный житель Олег Баглай рассказал, что дрова то продают по завышенным ценам, то привозят нераспиленные бревна. «У нас много стариков, сами распилить бревна они не могут, приходится нанимать людей. Помимо этого, нам не дают квитанции, поэтому компенсацию за дрова мы получить не можем», — сказал он.
Кожемяко сказал, что ранее провел встречу с руководителями предприятий лесопромышленного комплекса, после чего принял решение уволить директора Приморского лесничества.
«Сегодня собирался с лесниками, сказал, что для них это главная задача. По итогам — главный лесничий снят с должности. В понедельник выйдет приказ, я не позволю никому так работать. Мы сейчас бежим в след уходящему поезду, зима на носу, а у нас проблема с дровами. Но ситуация в любом случае будет решена», — пообещал врио главы региона.
В среду Кожемяко подал в региональный избирком документы на регистрацию кандидатом на выборах главы региона. Политолог Олег Матвейчев отметил, что за короткий срок на должности Кожемяко успел многое сделать для региона.
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