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Лавров выступил против расширения мандата ОЗХО
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Лавров выступил против расширения мандата ОЗХО 

РИА Новости + ещё 53 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Авантюрные попытки наделить технический секретариат ОЗХО функциями обвинителя являются грубейшим нарушением конвенции о запрещении химического оружия, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее во вторник участники КГУ КЗХО проголосовали против российско-китайского проекта решения, направленного на сохранение целостности ОЗХО.
Россия и Китай в понедельник предложили проект решения по вопросу сохранения целостности КЗХО. В частности, документ предполагает создание рабочей группы, которая должна дать оценку правомерности расширения мандата ОЗХО и наделения организации атрибутивными функциями. По итогам работы группы должен быть сформирован доклад, который потом будет представлен руководящим органам ОЗХО.
"Примером нечистоплотной линии являются авантюрные попытки наделить технический, подчёркиваю, технический секретариат ОЗХО функциями обвинителя — это грубейшее нарушение конвенции по запрещению химического оружия, решений Совета Безопасности ООН и вопреки позиции большинства государств-участников этой конвенции", — сказал Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.
В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.
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