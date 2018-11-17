Ещё
Медведев пригласил компании из стран АТР на ВЭФ-2019
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве загорелся НПЗ
В Москве загорелся НПЗ

Медведев пригласил компании из стран АТР на ВЭФ-2019 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Екатерина Штукина
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил компании Азиатско-Тихоокеанского региона, не знакомые с проектами российского Дальнего Востока, поучаствовать в Восточном экономическом форуме в 2019 году.
"Эти уникальные возможности (для бизнеса на Дальнем Востоке — ред.) сегодня используют многие компании стран АТР, — сказал российский премьер на заседании делового саммита АТЭС.
"Тех, кто еще не успел в этом убедиться, я хотел с удовольствием пригласить к совместной работе на площадке Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке", — отметил Медведев.
Глава российского кабмина рассказал о проектах, которые планируется реализовать на Дальнем Востоке, отметив, что "объемы работы предстоят колоссальные". "Мы постарались сформировать максимально комфортные условия для деловой активности, которые сопоставимы со всеми лучшими мировыми аналогами", — заверил Медведев.
Последние новости
Раймонд Паулс сообщил, что его семья покинула Латвию Родители поддержали учительницу, избившую ученика Петросян и Степаненко: чем закончился развод
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинян потребовал от Лукашенко объяснений159
Селфи спасло парня от 99 лет тюрьмы31
Джигурда и Анисина получили миллионы18
Тест на русский менталитет47
Назван заказчик убийства саудовского журналиста60
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
00:16
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Армия Оружие
00:26
ОП обсудит вопрос перехода на летнее время
Общество
01:00
Москвичей предупредили о коллапсе на дорогах
Новости Москвы
01:14
Умер Жорес Медведев
Наука
04:13
Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза
Политика
01:04
В Сети сравнили цены в столовых Госдумы и «Газпром нефти»
Общество
00:43
Начался суд над краснодарскими людоедами
Криминал Происшествия
00:50
Легенду программы «Время» выселяют из квартиры
Шоу-бизнес Экономика
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение