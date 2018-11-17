Усилен запрет на повторный отказ в госуслугах

Правительство скорректировало порядок разработки административных регламентов, дополнительно закрепив в них запрет на повторный отказ в госуслугах.

Соответствующее постановление кабинета министров от 3 ноября 2018 года № 1307 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373» вступает в силу сегодня, 17 ноября.

От заявителя запрещено требовать документы и информацию, отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении госуслуги.

Содержащий такое положение закон, принятый по инициативе группы депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой , вступил в силу 18 октября 2018 года.

Теперь норма должна учитываться и при разработке административных регламентов.

Кроме того, в их текстах больше не нужно приводить перечень правовых актов, регулирующих предоставление госуслуги.