Изменились правила оказания услуг мобильной связи

С 17 ноября 2018 года организации-абоненты обязаны представить оператору связи список лиц, использующих выделенные номера, не ежеквартально, а единожды в течение 15 дней со дня заключения договора.

Вступило в силу соответствующее постановление правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 1310 «О внесении изменений в Правила оказания услуг телефонной связи».

Об изменении списка абонентов с выделенными номерами компании по-прежнему должны сообщать связистам в течение 15 дней с даты изменения.

В течение 30 дней оператор проверит достоверность данных как непосредственно об организациях-абонентах, так и о лицах из списка. В случае неточности сведений предприятию будет направляться смс-сообщение с просьбой их исправить.

Уточненные данные нужно предоставить в течение 15 дней, иначе оператор вправе приостановить оказание услуг связи.