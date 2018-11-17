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Изменились правила оказания услуг мобильной связи
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Изменились правила оказания услуг мобильной связи 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
С 17 ноября 2018 года организации-абоненты обязаны представить оператору связи список лиц, использующих выделенные номера, не ежеквартально, а единожды в течение 15 дней со дня заключения договора.
Вступило в силу соответствующее постановление правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 1310 «О внесении изменений в Правила оказания услуг телефонной связи».
Об изменении списка абонентов с выделенными номерами компании по-прежнему должны сообщать связистам в течение 15 дней с даты изменения.
В течение 30 дней оператор проверит достоверность данных как непосредственно об организациях-абонентах, так и о лицах из списка. В случае неточности сведений предприятию будет направляться смс-сообщение с просьбой их исправить.
Уточненные данные нужно предоставить в течение 15 дней, иначе оператор вправе приостановить оказание услуг связи.
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