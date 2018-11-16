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Лавров заявил о попытках США сдержать развитие России
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Лавров заявил о попытках США сдержать социально-экономическое развитие России 

RT на русском + ещё 8 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Соединённые Штаты пытаются вытеснить с рынка крупные российские компании и таким образом сдержать социально-экономическое развитие страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии заседания Делового совета.
По его словам, конкуренция на мировом рынке продолжит возрастать, а на Россию будет продолжать оказываться беспрецедентное давление.
«Цель понятна: она заключается в том, чтобы вытеснить крупные российские компании, а в конечном счёте попытаться сдержать социально-экономическое развитие страны», — цитирует Лаврова ТАСС.
Глава МИД отметил, что «особенное усердие» в этом вопросе проявляет Вашингтон.
«Шантаж, ультиматумы уже стали визитной карточкой Соединённых Штатов, причём не только в отношении России, но и своих союзников», — сказал он.
Ранее Лавров заявил о бесперспективности «игры в одни ворота» с Россией.
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