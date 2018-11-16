Лавров заявил о попытках США сдержать развитие России

Лавров заявил о попытках США сдержать социально-экономическое развитие России

По его словам, конкуренция на мировом рынке продолжит возрастать, а на Россию будет продолжать оказываться беспрецедентное давление.

«Цель понятна: она заключается в том, чтобы вытеснить крупные российские компании, а в конечном счёте попытаться сдержать социально-экономическое развитие страны», — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД отметил, что «особенное усердие» в этом вопросе проявляет Вашингтон.

«Шантаж, ультиматумы уже стали визитной карточкой Соединённых Штатов, причём не только в отношении России, но и своих союзников», — сказал он.

Ранее Лавров заявил о бесперспективности «игры в одни ворота» с Россией.