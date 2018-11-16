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Лавров посетит Минск
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Сергей Лавров 20-21 ноября посетит Минск 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в середине следующей недели посетит с рабочим визитом Беларусь. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, во время визита Лавров проведет переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
— 20-21 ноября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит Республику Беларусь с рабочим визитом для участия в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран, — цитирует РИА Новости слова Захаровой.
Лавров и Макей обсудят вопросы двусторонних отношений, а особое внимание участники переговоров уделят интеграционному сотрудничеству. Ожидается также, что министры будут говорить об основных глобальных и региональных проблемах.
Также стало известно, что 22-23 ноября Сергей Лавров в ходе визита в Италию встретится с премьером и главой МИД страны, а 24 ноября он посетит Португалию и встретится с главой МИД и президентом страны.
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