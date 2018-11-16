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В Госдуме объяснили палец депутата в ухе другого
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В Госдуме объяснили палец депутата в ухе другого 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Глава комиссии Госдумы по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба прокомментировал попутка одного из парламентариев засунул палец в ухо коллеге Олегу Быкову. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 16 ноября.
«Посмотрел [видео], но никоим образом не могу дать этому оценку, тем более с позиции этики… Я уверен, что мне коллеги скажут, что он [Быков] отвлекся, а Петров ему говорит: "Идет бюджет — слушай"… Мое официальное мнение, что на что-то молодой коллега отвлекся, а он ему в шутливой форме сказал: "Ты ухо навостри и слушай», — сказал Аршба.
В свою очередь заместитель главы комитета по регламенту Михаил Романов, отметил, что «регламент или какие-то этические нормы» депутаты своим поведением не нарушили.
15 ноября на сайте нижней палаты парламента появилась видеозапись инцидента, который произошел во время заседания об изменениях в Бюджетный кодекс. Парламентарии попали в кадр, потому что сидели за выступавшей Надеждой Максимовой. Кто именно протянул палец к уху Быкова, на записи не видно.
В соответствии со схемой рассадки депутатов рядом с Быковым сидит его однопартиец Юрий Петров. Он подтвердил, что 15 ноября находился на своем месте, однако ничего не знает о произошедшем.
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