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В Госдуме обвинили Украину в пиратстве
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В Госдуме назвали задержание Украиной 15 судов пиратством 

RT на русском + ещё 1 7 часов назад
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT поделился мнением о действиях Государственной пограничной службы Украины, которая задержала 15 судов за «незаконный» заход в порты Крыма.
«Это провокационные действия со стороны Украины, которые направлены на дестабилизацию и развитие напряжённой ситуации. Украина не смогла бы себе такого позволить, если бы на это не было соответствующего заказа со стороны Соединённых Штатов. Киев в данный момент ведёт себя, как эрцгерцог Фердинанд, который пытается сделать всё для того, чтобы за него заступились», — считает депутат.
Шерин обратил внимание, что «абсолютно никакого отношения к каким-то территориальным претензиям эти суда не имеют».
«Они просто занимаются торговлей и бизнесом. Евросоюз и всё мировое сообщество должно быть на их стороне, потому что речь идёт о торговых, а не военных судах. Украина совершает, по большому счёту, пиратские действия», — заключил он.
Ранее в Государственной пограничной службе Украины заявили, что задержали 15 судов за заходы в крымские порты.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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