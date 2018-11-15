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В ГД высказались о попытке засунуть палец в ухо депутата
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В Госдуме отреагировали на попытку депутата потрогать коллегу за ухо 

Рамблер 3 часа назад
Фото: кадр из видео
Комитет по регламенту Госдумы РФ не нашел нарушений регламента в попытке засунуть палец в ухо депутату во время заседания нижней палаты парламента. Об этом сообщает РИА "Новости".
«Посмотрел ролик, ничего я там такого нарушающего регламент или какие-то этические нормы для себя не увидел», — сказал замглавы комитета по регламенту Михаил Романов.
На заседании Госдумы депутат засунул палец в ухо коллеге
Ранее в Сети появилась видеозапись с заседания Госдумы, посвященного изменениям в Бюджетный кодекс РФ. На видео один из депутатов намеревается засунуть палец в ухо своему коллеге Олегу Быкову. Инцидент произошел во время выступления депутата Надежды Максимовой, которая сидела перед шутником и его «жертвой». На кадрах виден палец, однако не видно, кому он принадлежит.
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