Набережную крымской столицы реконструируют

Аксенов пообещал реконструкцию набережной крымской столицы

По его словам, перед городскими властями стоит задача по приведению в порядок набережной Салгира. При этом первые шаги в этом направлении уже были сделаны: городу выделено 25 миллионов рублей из республиканского бюджета на установку ограждений.

"Тем не менее, предстоит много работы, в том числе по укладке тротуарной плитки, установке освещения, скамеек и так далее. При этом, 102 миллиона рублей, необходимые, по последним подсчетам, на расчистку русла реки Салгир, будет выделено из федерального бюджета", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, река должна стать украшением города, а набережная — полноценным местом для прогулок, по которому не страшно ходить ни днем, ни ночью.