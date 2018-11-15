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Набережную крымской столицы реконструируют
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Аксенов пообещал реконструкцию набережной крымской столицы 

РИА Новости 15 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал реконструкцию набережной реки Салгир, проходящей через Симферополь.
По его словам, перед городскими властями стоит задача по приведению в порядок набережной Салгира. При этом первые шаги в этом направлении уже были сделаны: городу выделено 25 миллионов рублей из республиканского бюджета на установку ограждений.
"Тем не менее, предстоит много работы, в том числе по укладке тротуарной плитки, установке освещения, скамеек и так далее. При этом, 102 миллиона рублей, необходимые, по последним подсчетам, на расчистку русла реки Салгир, будет выделено из федерального бюджета", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, река должна стать украшением города, а набережная — полноценным местом для прогулок, по которому не страшно ходить ни днем, ни ночью.
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