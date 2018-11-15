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Лавров посетит Португалию
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Лавров посетит Португалию 24 ноября 

RT на русском + ещё 7 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров 24 ноября посетит с визитом Португалию. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Запланированы переговоры с министром иностранных дел Португалии, отдельная беседа с президентом этого государства», — сказала Захарова на брифинге.
Ранее сообщалось, что Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретятся в Версале в конце ноября. Министры намерены обсудитьукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
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