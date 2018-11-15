Лавров посетит Португалию

Глава МИД России Сергей Лавров 24 ноября посетит с визитом Португалию. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Запланированы переговоры с министром иностранных дел Португалии, отдельная беседа с президентом этого государства», — сказала Захарова на брифинге.
Ранее сообщалось, что Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретятся в Версале в конце ноября. Министры намерены обсудитьукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.