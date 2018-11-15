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Глава Челябинска отправлен в отставку
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Глава Челябинска отправлен в отставку 

Российская Газета + ещё 28 15 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Губернатор Борис Дубровский объявил о смене челябинского градоначальника Евгения Тефтелева. Эту информацию он озвучил сегодня на встрече с городским активом, сообщил в четверг замруководителя аппарата губернатора Дмитрий Федечкин.
— По мнению Бориса Дубровского, смена главы Челябинска сможет придать новый импульс развитию города и улучшению качества жизни челябинцев, — сообщил Федечкин. — Он напомнил, что за прошедшие четыре года в городе удалось достичь определенных результатов, хотя, были и ошибки, и сложности. Сейчас перед Челябинском встают новые задачи, и городская администрация должна работать эффективнее, более открыто, быть в постоянном диалоге с жителями.
Городские власти в ближайшее время попросят представить новые идеи и четкий план развития Челябинска, обсудить его с горожанами — общественностью, профессиональными сообществами — и заручиться их поддержкой.
Внеочередное заседание челябинской думы, на котором будет принято решение о назначении временно исполняющего обязанности главы города, пройдет 20 ноября, отметили в правительстве региона.
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