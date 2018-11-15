Стало известно о беседе Путина и Пенса

Путин и Пенс обсудили темы предстоящей встречи лидеров России и США

"Вице-президент и президент Путин обсудили предстоящий саммит "Большой двадцатки" и затронули вопросы, которые будут обсуждаться, когда президент (США Дональд) Трамп и президент Путин приедут в Аргентину на саммит", — говорится в сообщении.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря. Ранее была достигнута договоренность об отдельной встрече Путина и Трампа в рамках этого мероприятия. Предыдущая полноформатная встреча лидеров прошла в июле в Хельсинки.