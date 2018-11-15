Стало известно о беседе Путина и Пенса

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Путин и Пенс обсудили темы предстоящей встречи лидеров России и США 

РИА Новости + ещё 1 15 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Вице-президент США Майк Пенс и президент РФ Владимир Путин на полях Восточно-азиатского саммита обсудили темы предстоящей встречи лидеров РФ и США на саммите G20, сообщили в пресс-службе Белого дома.
"Вице-президент и президент Путин обсудили предстоящий саммит "Большой двадцатки" и затронули вопросы, которые будут обсуждаться, когда президент (США Дональд) Трамп и президент Путин приедут в Аргентину на саммит", — говорится в сообщении.
Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря. Ранее была достигнута договоренность об отдельной встрече Путина и Трампа в рамках этого мероприятия. Предыдущая полноформатная встреча лидеров прошла в июле в Хельсинки.
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