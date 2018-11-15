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Путин назвал способ избавиться от наплыва мигрантов
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Путин назвал способ избавиться от наплыва мигрантов в Европе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Европа может избавиться от наплыва мигрантов, если откажется от фобий и поможет сирийскому народу, считает президент Владимир Путин.
«Если мировое сообщество, прежде всего Европа, не хочет нового наплыва мигрантов, она должна подумать, избавиться от каких-то фобий и просто помочь сирийскому народу, вне зависимости от политических пристрастий, помогая политическому процессу, это само собой разумеется», — цитирует Путина РИА «Новости».
Он рассказал, что на саммите в Аргентине будет обсуждаться ситуация в «горячих точках».
«Это Сирия, это северокорейская ядерная программа, это отношения с Ираном. (Во) все эти вопросы, и не только в эти, но и другие, вовлечены как США, так и Россия», — сказал он.
Президент сообщил о готовности России к полноформатной работе в Сирии.
«В том числе в тех секторах экономики Сирии, в которых выгодно быть и для нас, и для сирийского государства. В ходе совместной работы это приведет к восстановлению рабочих мест, инфраструктуры и так далее. Там есть, чем заниматься. И дело касается не прямых бюджетных вложений», — отметил он.
Путин рассказал, что готовность к совместной гуманитарной работе в Сирии проявили европейские страны.
По его словам, еще во время встречи в Стамбуле канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон «положительно отреагировали», услышав от Путина о необходимости оказания помощи в поставке лекарственных препаратов и медицинского оборудования.
Президент отметил, что некоторые совместные с Францией операции уже проведены.
«На наших транспортных самолетах была доставлена гуманитарная помощь в Сирию. Надеюсь, эта работа будет продолжена не только с Францией, но и с другими европейским странами, которые все вместе в высшей степени заинтересованы в том, чтобы восстанавливать Сирию», — сказал он.
Путин находится в Сингапуре, где проходит саммит АСЕАН.
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