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Путин высказался о выборах на Украине
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Путин прокомментировал президентские выборы на Украине 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Москва будет уважать выбор народа Украины и намерена работать с любым новым руководством этой страны, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был… В любом случае, мы будем уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми", — сказал российский лидер на пресс-конференции в Сингапуре.
Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко.
Действующий глава Украины Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.
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