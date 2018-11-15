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Путин раскрыл детали беседы с Пенсом
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Путин раскрыл детали беседы с Пенсом 

Газета.Ru + ещё 20 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что побеседовал "на ногах" с вице-президентом США Майком Пенсом, передает РИА "Новости".
"Встреч было много, практически со всеми партнерами: с премьер-министром Японии и, вот с председателем госсовета КНР сегодня, и с премьером Сингапура, и с президентом Кореи, вот, сейчас только еще "на ногах" поговорил с вице-президентом США", — сказал Путин.
По словам главы государства, ему удалось переговорить "практически со всеми участниками".
Ранее сообщалось, что Путин встретился с Пенсом на Восточно-азиатском саммите.
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