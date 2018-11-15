Путин раскрыл детали беседы с Пенсом

"Встреч было много, практически со всеми партнерами: с премьер-министром Японии и, вот с председателем госсовета КНР сегодня, и с премьером Сингапура, и с президентом Кореи, вот, сейчас только еще "на ногах" поговорил с вице-президентом США", — сказал Путин.

По словам главы государства, ему удалось переговорить "практически со всеми участниками".

Ранее сообщалось, что Путин встретился с Пенсом на Восточно-азиатском саммите.