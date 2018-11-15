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Путин рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином
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Путин рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине 

РИА Новости + ещё 6 15 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном сообщил, что рассчитывает встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.
"Надеюсь, что в ближайшее время на полях "двадцатки" нам удастся встретиться с председателем Си Цзиньпином, поговорить и о стратегической стабильности, и по вопросам развития двусторонних отношений", — сказал Путин.
Он отметил, что встретиться с Ли Кэцяном на полях Восточно-Азиатского саммита и саммита АСЕАН нужно было обязательно, а с Си Цзиньпином российский лидер, по его словам, находится в постоянном контакте. Путин попросил передать лидеру КНР наилучшие пожелания.
"Благодаря усилиям наших правительств, торгово-экономические связи развиваются заметными и впечатляющими темпами, создавая хорошую базу нашего особого стратегического партнерства", — сказал Путин.
Со своей стороны Ли Кэцян передал российскому президенту искренний привет от Си Цзиньпина. Премьер Госсовета КНР отметил, что Китай готов вместе с российскими партнерами общими усилиями реализовать достигнутые ранее договоренности, чтобы торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами достигло ожидаемых результатов.
"Выйдем в этом году на 100 миллиардов, да?" — сказал Путин.
На этом закончилась открытая для прессы часть встречи.
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