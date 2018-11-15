Стала известна дата пресс-конференции президента

Стала известна дата большой пресс-конференции президента

По словам собеседников издания, сегодня в Кремле ориентируются именно на эту дату.

В этом году пройдет 14-я по счету большая пресс-конференция главы государства. Впервые этот формат был опробован в 2001 году. Тогда Путин отвечал на вопросы 1 час 35 минут. Дальше всего президент общался с журналистами по окончании своего второго президентского срока: за 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов. Пресс-конференция 2017 года длилась почти 3 часа 50 минут.

Общение с представителями российских и зарубежных СМИ транслируется в прямом эфире федеральными телеканалами и радиостанциями.

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