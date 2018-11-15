Instagram объяснил повторную блокировку страницы Кадырова

Представители сервиса Instagram заявили BuzzFeed, что учетная запись главы Чечни Рамзана Кадырова была восстановлена ошибочно. Ранее аккаунт Кадырова разблокировали, но через несколько часов страница снова стала недоступна.

Страницу главы Чечни восстановили вечером 14 ноября, почти через 11 месяцев после блокировки. Сам Кадыров объяснял это «восторжествовавшей справедливостью».

Он подчеркнул, что любая соцсеть должна способствовать развитию связей и свободному общению между людьми из разных стран. В то же время Кадыров отметил, что Instagram может повторить свою «ошибку».

Первый пост в разблокированном аккаунте Кадыров посвятил пистолету, который стал ему «преданным и молчаливым братом». Он назвал оружие членом своей семьи и написал, что пистолет «мило дремлет» у него под подушкой.

В Telegram глава Чечни рассказал, что собирался опубликовать размышления о пистолете еще 22 декабря 2017 года, но не успел.

Кадыров связывал блокировку своей страницы с «действиями покровителей соцсети в Белом доме». За несколько дней до блокировки аккаунта США ввели санкции против главы Чечни.